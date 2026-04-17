2026年4月14日、YouTubeチャンネル「ボンソワールTV」が、日本の美容室に行く動画を公開した。 （関連：【画像あり】「なんてサラサラなの」縮毛矯正に感動するフランス人の少女） 「ボンソワールTV」は、妻・アマンディーヌと夫・玄徳の日仏夫婦が運営するYouTubeチャンネルで、登録者数は73.6万人となっている（2026年4月時点）。今回は、中学生になる少女・エリーナが初めて日本の美容室に行く様