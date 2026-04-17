FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、メジャーデビュー後初となるCDシングルをユニバーサルミュージック／Capitol Recordsから7月29日にリリースする。 （関連：【画像あり】FRUITS ZIPPER 櫻井優衣、メジャーデビュー後初となるCDシングルリリース） 本作は、櫻井にとって初となるフィジカルシングルとなる。なお、本作の詳細は5月1日に公開され、同日より予約受付が開始される予