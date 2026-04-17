岡山県倉敷市下津井地区に設置された小中一貫の義務教育学校で開校式が行われました。エリアで少子化が進むなか、3校が統合です。 【写真を見る】倉敷市下津井地区で小中一貫の義務教育学校の開校式2つの小学校と中学校が統合【岡山】 児童・生徒による「とこはい下津井節」で開校式が始まりました。倉敷市立下津井学園は地域の2つの小学校と中学校が統合し、今月1日に開校した市内初の義務教育学校です。倉敷市は地域の現状に