韓国出身ロックバンド Dragon Pony（ドラゴンポニー）が、日本1st EP『Run to Run』を6月10日にリリースする。 （関連：ONE OK ROCK Takaが多くの人に支持される理由誕生日を機に紐解くカリスマ性と親しみやすい人柄） Dragon Ponyは、メンバー全員がメインプロデューサーとして全曲の作詞、作曲、編曲までを担当しており、2024年9月にEP『POP UP』でデビューしたロックバンドだ。