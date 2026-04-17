緊張が続く中東情勢は、岡山・香川の企業にも影を落としています。食品メーカーからは、包装資材の不足や物価高騰によるコストの上昇などを懸念する声が聞かれます。 【写真を見る】先行き不透明な中東情勢で香川の食料品メーカーも翻弄包装資材不足やコストの上昇などを懸念【香川】 （ハイスキー食品工業菱谷哲嗣社長）「いちばん怖いのは、物が作りたくても作れないというのがいちばん怖い