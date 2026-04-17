東京ヤクルトスワローズ所属のホセ・オスナ（33）が4月17日、Xを更新。16日に開催されたDeNA戦で、自身のバットが球審に当たってしまったことを謝罪した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 オスナは8回に空振りした際、バットが手から後ろに離れて球審の左側頭部に直撃。球審は処置を受け、緊急搬