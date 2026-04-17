MLB公式Xは4月17日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）らが、好きな調味料を明かすインタビュー動画を公開した。投稿では「If you could only have one condiment for the rest of your life, what would it be?」という質問が投げかけられ、残りの人生で調味料を1種類しか使えないならなにを選ぶのか、MLBの選手らが答える場面が紹介されている。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手