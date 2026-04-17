山形県飯豊町にあるゆり園です。ゆりのシーズンはまだ先ですが、飯豊にも春の便りが届いています。 【写真を見る】東北最大級のゆり園は桜も凄かった！ 地域で親しまれる風景を取材今年初めて桜のライトアップ！（山形・飯豊町） 地域で親しまれる風景を取材しました。 飯豊町のどんでん平ゆり園です。東北最大級の規模を誇る園内にも季節の足音が。 矢野秀樹アナウンサー「春になり、ゆりの目が少しずつ顔を出