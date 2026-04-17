ライズ・ステージは4月25日14時から、不動産鑑定士と弁護士による「押し買い対策」相談会を、ライズ・ステージの本社（兵庫県宝塚市）にて開催する。参加にあたっては電話での申し込みが必要で、参加可能人数は先着10名。参加費は無料。●終活費用を狙う被害が急増近年、終活費用や施設入居費用を理由に自宅を手放す高齢者を狙った、不動産の「押し買い」被害が急増している。「押し買い」とは、不安をあおる言葉や執拗な勧誘