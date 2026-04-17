「算多きは勝ち、算少なきは敗れる」史上最高の兵法書の一つである『孫子』の計篇に、そう訓戒が記されている。策を巡らせる中、彼我の戦力を比較し、勝ち筋を見つけるのが定石である。机上で勝算が多い場合、実戦でも勝つ可能性は高くなる。机上で勝算が低い場合は、実戦でも負ける可能性が高くなる。勝敗は兵家の常だが、戦う前に敗れる可能性を無視し、僥倖を頼り、勢いを過信し、「勝敗は時の運」などと発信する指揮官は「