「スケートボード」や「パルクール」など都市型スポーツの腕前を競う大会が17日から広島市内で始まりました。4月17日から広島市中区の「ひろしまゲートパーク」で始まった「アーバンフューチャーズ広島」。都市型スポーツの腕前を競うもので、「スケートボード」や3人制のバスケットボールなど5つの競技が行われます。「パルクール」