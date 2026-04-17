県立高校の再編案をめぐり、広島県教育委員会は、実施計画の策定を5月に延期する方針を示しました。これは、4月17日の県議会の委員会で明らかになったものです。県教委は、県立高校18校を7校に統合・再編する計画案を示しています。計画案について約1か月間、県民から意見を募ったところ、917件が寄せられました。その中には、「各方面から納得を得た上で計画を進めるべき」との声や「分校やキャンパス校などで存続させる選