2025年7月、福山市の自宅で母親の遺体を放置した罪に問われている女に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。判決を受けたのは福山市伊勢丘の無職の女(55)です。判決によると2025年7月17日ごろから21日までの間、同居していた母親の遺体を自宅の脱衣所に放置しました。4月17日の判決公判で、松本英男裁判官は「実母の遺体を放置した理由は明らかではないが死を確認できなかったとしても適切な対応をすることができ