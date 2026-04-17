2026年4月11日、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が公開初日に興行収入11億円3000万円を突破し、中国のネットユーザーからも反響が寄せられている。物語は「神奈川モーターサイクルフェスティバル」に足を運んだ江戸川（えどがわ）コナン一行の前に、正体不明の黒いバイク「ルシファー」が出現するところから始まる。神奈川県警交通機動隊で「風の女神」と称される白バイ隊員・萩原千速（はぎわらちはや）と高度な運転支