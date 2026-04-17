中国国家標準委員会が4月17日に明らかにしたところによると、中国は国際標準化機構（ISO）で、身体性AI（身振りや行動を実行するAIロボット）分野で世界初の国際標準「人型ロボットデータ集」作成を立案することに成功し、作業グループの設立を推進しました。人型ロボットを学習中の人に例えれば、データ集は「教材」および「練習問題集」に相当します。かつては世界の各企業が人型ロボットを開発する際に、自らが「教材」を作成し