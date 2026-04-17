東京・港区のIT関連会社役員の男性とみられる遺体を遺棄した疑いで、代表の男が警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。遺体は今も見つかっていません。捜査関係者によりますと、死体遺棄の疑いで逮捕された、Linuxジャパンの代表、水口克也容疑者（49）は、2025年10月5日ごろから翌日ごろにかけて、会社で役員を務める50代の男性とみられる遺体を港区の会社事務所から別の場所に遺棄した疑いがもたれています