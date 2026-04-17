お笑いコンビ・ケンドーコバヤシがあす18日のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後7：54〜※関西ローカル）に出演する。【番組カット】第1子誕生のケンコバにプレゼントを贈る武田真治今回の舞台は、松原市。2021年には大型商業施設「セブンパーク天美」がオープン。約200の店舗に加え、シネコンやアクティビティ施設「VS PARK」もそろい、買い物とエンターテインメントが楽しめるスポットとしてにぎわっている。メッセンジャー