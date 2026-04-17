公益社団法人SVリーグ（SVL）は17日、イタリアのプロバレーボールリーグであるLega Pallavolo Serie A（セリエA男子リーグ）との間で、相互協力および交流に関するMOU（基本合意書）を締結したことを発表した。 現在、イタリアのセリエA男子では日本代表主将の石川祐希（ペルージャ）、大塚達宣（ミラノ）、垂水優芽（チステルナ）、マサジェディ翔蓮（ミラノ）の4人の日本人選手がプレ