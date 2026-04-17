2025-26 大同生命SV.LEAGUE男子は今週末がレギュラーシーズン最終節。すでに今季かぎりでの退団や引退が発表されている選手もおり、否応が無しにシーズンの終わりが近づいていることを実感する。 日本製鉄堺ブレイザーズからはリベロの堀江友裕が引退を表明した。2020-21シーズンから在籍は6シーズン。味方のサーブ時には常に「おーいっ!」の掛け声とともに手拍子を送る姿