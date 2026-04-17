特殊詐欺に関与した疑いで日本人の男2人がフィリピンで拘束されました。通訳：入管です。青柳容疑者：はいはい、分かりました。行きましょう。着替えをもっていい？マニラで16日拘束されたのは、青柳政行容疑者（52）です。フィリピンを拠点に特殊詐欺などの犯罪を行う「JPドラゴン」の関係者だということです。また同じく16日、「ルフィ」などと名乗り特殊詐欺などを繰り返していたグループのメンバーとみられる佐藤汰樹容疑者（3