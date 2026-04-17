森口博子と酒井ミキオがMCを務めるBS11のアニソン番組『Anison Days』が1日から、放送枠を毎週水曜午後11時に移行。一日の情動が静かに沈殿する時間帯への進出は、番組が標榜してきた「大人のためのアニソン番組」というコンセプトをより深淵へと導く深化にほかならない。そんな“新章”突入を発表したのが、東京・LINE CUBE SHIBUYAで3月1日に開催されたアニソンの祭典「Anison Days Festival 2026」。番組では4月22日から5週に