4月17日、菊池渓谷が山開きしました。入山者は増加傾向で今シーズンも賑わいが期待されています。 新緑の季節を迎えた菊池渓谷でシーズン中の安全と賑わいを願い、関係者が山開きを祝いました。 気軽に雄大な自然を楽しめる菊池渓谷は、去年の入山者数が約12万5000人と、ここ5年ほどで約3倍に増えているということです。 また、そのうちの約1割は外国人観光客ということで、4月17日も訪れた外国人達が楽しんでいま