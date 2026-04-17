次世代のスケートを担う「ゆなすみ」こと長岡柚奈選手・森口澄士選手ペアが17日、それぞれのSNSでこの日現役引退を表明した“りくりゅう”ペアに感謝を伝えました。ミラノ・コルティナ五輪でペアとして日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が、自身のSNSで「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と現役引退を