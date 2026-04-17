AKB48の川村結衣（19）と花田藍衣（20）が17日、エスコンFで行われた日本ハムー西武戦に登場。試合の途中に「きつねダンス」を披露し、大きな歓声を浴びた。19期生の同期で仲良しの2人。3回終了後に、ファイターズガールとともにグラウンドに登場すると、背番号「48」のユニホームにスカート、きつね耳を着けて笑顔いっぱいに「きつねダンス」を踊り、球場をキュートに盛り上げた。ネット上では「かわいすぎ」「大変よいきつ