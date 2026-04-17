山梨県警は17日、女性と別れさせるため、知人男性に繰り返し電話をかけて脅したなどとして、ストーカー規制法違反などの疑いで警察署所属の30代男性巡査長を書類送検し、停職6カ月の懲戒処分とした。事実関係を認めているといい、同日付で依願退職した。書類送検容疑は1月14〜27日、県警のシステムを使って男性の個人情報を不正に照会し、警察車両で男性宅を訪れたほか、2月1〜2日、電話で「今日中に要求通り別れないとどうな