アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が7月29日にCDシングルをリリースすることが発表された。【動画】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣「キミのことが好きなわたしが好き」初パフォーマンス映像昨年9月に配信シングル「キミのことが好きなわたしが好き」でソロメジャーデビューを果たした櫻井にとって、今作は待望のCDシングルとなる。現状ではタイトル未定で、詳細は5月1日に公開される予定。同日より予約受付も開始される。