「サッカー外交推進議員連盟」などの合同総会で、写真に納まる日本代表の森保一監督（前列中央）ら＝17日、東京都千代田区サッカー日本代表の森保一監督が17日、東京都内で「サッカー外交推進議員連盟」などの合同総会に出席し、6月に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に向け「世界一を目指す。日本人が日本に誇りを持っていただけるように、戦いへ挑む」と抱負を述べた。会合では、日本サッカー協会の宮本恒靖会長がW杯