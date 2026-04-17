ここ数日、極楽とんぼ・加藤浩次の“激変”ぶりが、X上で話題を集めている。注目されているのは、4月14日、雑誌「SWITCH」の公式Instagramがアップした写真だ。5月号の特集企画「サカナクション山口一郎の新しい習慣」では、人気アーティストである山口と加藤の対談が収録されており、Instagramではツーショットが掲載された。「2人は同郷で、ともに北海道小樽市出身なんです。2019年、加藤さんがMCを務めていた『スッキリ』（