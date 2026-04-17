「スタバは好きだけど、通うのはお財布が……」という悩みを抱える方必見の商品、みなさんはもう試しましたか？3月1日の発売開始から、SNSでじわじわと話題を集めているその商品の名前は、「スターバックス コーヒークラフト」。同商品は、スタバブランドとして日本初の濃縮飲料です。YoutubeのCMは公開1か月で400万回再生を記録。SNSでも「スタバの原液」として注目されている商品なんです。今回は、2種類発売されているなか