大手住宅設備メーカー「TOTO」（福岡県北九州市）がユニットバスとシステムバスの受注を一時停止したことは、建築業界への打撃になると波紋が広がった。石油由来のナフサ不足などが原因とされ、TOTOも「有機溶剤の調達困難」が原因だったと説明した。ただ、経済産業省は、現状で不足はなく、供給不安や注文殺到で一部原料が目詰まりしたためだと取材に説明した。そして、供給を働きかけた結果、受注は再開しているとしている。一部