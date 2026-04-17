たくさん歩く日は、できるだけ足が疲れにくい靴を選びたいもの。でも、おしゃれもあきらめたくない……そんなときに頼りになりそうなのが【GU】のシューズです。見た目はきれいめなのに、歩きやすさにも配慮されたデザインで、デイリーに取り入れやすそうなのが魅力。今回は、長時間歩く日にも活躍してくれそうな「快適シューズ」をピックアップしてご紹介します。春のお出かけの相棒となる一足が見つかるかも。