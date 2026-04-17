「残りの人生で一つの調味料しか使えないとしたら」…大谷の答えは？米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が発した“想定外”の2文字に、ファンの反響が止まらない。「意外ー」「日本人なら醤油じゃないのか？」とコメントが寄せられた。迷いなく、キッパリと口にした。大谷が答えたのは「残りの人生で、もしたった一つの調味料しか使えないとしたら、何にする？」という不思議な質問だ。同僚ベッツやジャッジ（ヤンキース）