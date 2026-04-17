小学館は2026年4月17日、マンガワン編集部と漫画「堕天作戦」の作者・山本章一氏の性加害をめぐる事案を受けて設置した第三者委員会による「社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン」を開設したと発表した。設置期間は5月1日まで。「広く調査に資する情報」の提供を呼び掛け小学館公式サイトに掲載された第三者委の発表によると、同委員会では、マンガワン編集部と山本氏をめぐる事案に関する事実解明と、類似する問題の有無