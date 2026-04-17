第35期定時株主総会を開催しクラブの収支状況を報告J1鹿島アントラーズは4月17日、第35期定時株主総会を開催し、2025年度の決算概要を報告したと発表した。昨季は悲願のJ1リーグ制覇を達成した鹿島。2025年度のクラブ収支状況によると、売上高は過去最高となる81億7300万円となった。その内訳は、広告料が33億2400万円で最も多く、次いで入場料収入が14億5700万円、その他が11億6100万円、商品販売が10億6600万円、リーグ配分