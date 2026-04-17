TBS系情報番組「Nスタ」日曜版で気象情報を担当する福山佳那キャスター(29)が16日、自身のインスタグラムを更新。東大大学院へ入学したことを報告した。 【写真】バックに「東京大学入学式」キャスター＆東大院生の両立へ 「東京大学大学院に入学しました防災の研究をしたいという思いから、大学院に入学しました」と伝え、入学式会場前で撮影した笑顔の写真を投稿。「現場での経験を研究に生かすとともに