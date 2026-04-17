記事ポイント アニメ『呪術廻戦』5周年の新作グッズがダイバーシティ東京 プラザでそろいます。イベントは2026年4月24日から5月17日まで開催されます。キッチンカーやスタンプラリーも楽しめる5周年記念企画です。 アニメ『呪術廻戦』5周年 inダイバーシティ東京 プラザは、新作グッズをまとめてチェックできる期間限定イベントです。ダイバーシティ東京 プラザでは、買い物テーマの描き下ろしグッズに加え