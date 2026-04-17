記事ポイント サンクゼールの丘は4月18日にリニューアルオープンし、15アールのガーデンで手ぶらピクニックを楽しめます。サンクゼールの丘は屋内カフェスペースを新設し、天候を気にせず食事やワイン、ジェラートを味わえます。サンクゼールの丘はワイナリーやショップ、レストランを備え、飯綱町の自然とあわせてゆったり過ごせます。 サンクゼールの丘は、長野県飯綱町で自然を感じながら食事やカフェタ