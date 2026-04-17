記事ポイント ポートアイランド市民広場で、パトカーや消防車、自衛隊車両などの展示を5月5日に楽しめます。ファミリー向け体験イベントや兵庫県警察音楽隊の演奏会を入場無料、事前予約不要で楽しめます。交通安全や防災、防犯、救急を親子で学べる体験が1日を通してそろいます。 ポートアイランド市民広場は、子どもに人気の車両展示と体験イベントをそろえた「ファミリーフェスタ in ポートアイランド 防