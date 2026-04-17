１７日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた第１５次５カ年規画の始動をテーマとする記者会見。（北京＝新華社記者／李旭倫）【新華社北京4月17日】中国国家発展改革委員会の王昌林（おう・しょうりん）副主任は17日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた第15次5カ年規画（2026〜30年）の始動をテーマとする記者会見で、同規画期間における経済社会の質の高い発展の推進について説明し、記者の質問に答えた。王氏は第15次5カ年規