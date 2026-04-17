記事ポイント COOD株式会社が完全自動運営のAIネイティブ・ニュースサイト「AI Picks」を公開AI Picksが自律型AIエージェント「OpenClaw」でニュース収集から静的ファイル生成、デプロイまで完結AI Picksがスポンサー広告枠を月額5,000円で提供 COODが、完全自動運営のAIネイティブ・ニュースサイト「AI Picks」を公開しています。AI Picksは、人間の介入を排除した運営体制と1時間で立ち上げた開発スピード