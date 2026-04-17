フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが、17日までに更新されたフジテレビアナウンサー【公式】のインスタグラムに登場。“Tシャツコーデ”を披露し、反響が集まっている。【写真】「とってもお似合い」「かわいい〜」…色とりどりのTシャツを着こなすフジ・上垣皓太朗アナ上垣アナは、色とりどりのTシャツを着たコーデを披露。「『KANGOL REWARD』のみなさんとのコラボでTシャツとクッションをプロデュースさせていただきまし