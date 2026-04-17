東京・巣鴨で17日、「国際更生保護ボランティアの日」を記念したイベントが開かれ、犯罪や非行をした人の立ち直りを支える「保護司」などの活動への理解を呼びかけました。17日、豊島区の巣鴨地蔵通り商店街でおこなわれたのは、保護司などのボランティア活動の認知度向上を目指す「国際更生保護ボランティアの日」の記念式典です。式典では、更生保護ボランティアの世界共通のロゴマークが初めて公開されました。ロゴマークは、15