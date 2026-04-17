◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(17日、マツダスタジアム)初回に先制を許した広島。2回に先頭打者・モンテロ選手の2塁打で好機をつかむと、佐々木泰選手が同点タイムリーを放ちました。初回には対するDeNAの先発・平良拳太郎投手に三者凡退に抑えられていた広島打線。2回にはモンテロ選手が2塁打で出塁すると、1アウトから坂倉将吾選手のボテボテのゴロの間に3塁へ進塁します。この場面で打席に向かった佐々木選手は4球目のインコ