SNSで話題となっているのは、佐川急便のお兄さんとわんこたちの相思相愛な光景。全身で愛を伝えるわんこと優しく受け止めるお兄さん…。ほっこり温かな投稿には「これは癒されるぅぅ！」「お兄さんモテモテ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：大好きな『佐川急便のお兄さん』を見つけた犬たち→一目散に駆け寄って…あまりにも尊い『相思相愛な光景』】 「佐川急便のお兄さん」が大好きなわんこ Ti