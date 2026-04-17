新しくしたネイルの撮影に選ばれた、「予想外すぎる場所」での光景が面白すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で252万回再生を突破し、「失礼だけども笑ってしまう」「初めて見たｗｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：新しいネイルを撮ろうとする2人の女の子→騒がしいので様子を見に行くと…まさかの『撮影場所』】 ネイルの写真を可愛く撮りたい！ Instagramアカウント「gur