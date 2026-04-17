19日の試合でこけら落としとなる「パロマ瑞穂スタジアム」。17日、名古屋グランパスがこのスタジアムでの初練習を行いました。 【写真を見る】“こけら落とし” 試合を前に新パロマ瑞穂スタジアムで初練習 ｢やろうとしているサッカーを存分に発揮｣ 名古屋グランパス 新しく生まれ変わった「パロマ瑞穂スタジアム」での初練習に訪れた、名古屋グランパスの選手たち。約3万人が収容できる新しいスタジアムの芝の感触を確かめ