3月12日に東区葵のマンションの建設現場で見つかった、全長約1.2メートルのアメリカ製の不発弾は、あさって午前10時から撤去作業が行われます。 【写真を見る】4月19日午前9時半から地下鉄一部区間で運休へ 名古屋･東区で不発弾撤去 順調に進めば正午過ぎをめどに解除される見通し 午前9時半から地下鉄は一部区間で運休へ 撤去作業の影響で、当日は午前9時半から周辺の住人ら2341世帯に避難を求めるほか、交通規制