岡崎体育が、8月5日にリリースするメジャーデビュー10周年記念アルバム『盆地テクノ』CDの詳細を発表した。 （関連：【画像あり】岡崎体育、ニューアルバム『盆地テクノ』ジャケット写真＆BONCHI TECHNOパーカー） 本作は、デビュー前に寡少販売されていた6枚の自主制作盤から、本人選曲の全24曲をリマスタリングした“ベスト盤なのにすべて未発表曲”というインディーズベ