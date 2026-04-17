きょう午後、山形市の西蔵王地区で山林火災が起きました。現場は、展望広場の近くで、白煙が立ち上るなど一時騒然となりました。 【写真を見る】【現場動画】現場は一時騒然...西蔵王地区の展望広場付近で山林火災夕方鎮圧状態に（山形市） 消防によりますと、きょう午後２時ごろ、「西蔵王付近で白煙が上がっている」などと消防に通報が相次ぎました。 火や煙が上がってたのは、山形市上桜田にある西蔵王公園展望広場のすぐ