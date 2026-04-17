ソフトバンクは17日、AIを活用した新サービスやプロダクトを発表した。発表会では、米Brain Technologiesのジェリー・ユエ（Jerry Yue）CEOが登壇し、AIによって「アプリの壁」が消失する新たなモバイル体験のビジョンを説明した。 Brain Technologies CEO ジェリー・ユエ氏と、ソフトバンク コンシューマ事業統括 プロダクト本部 本部長 足立泰明氏 「ユーザーがCPUだった」既存スマ